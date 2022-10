Morte turiste belghe a Roma | l’investitore | ‘Sono fuggito perché non ho la patente’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Era alla guida sotto effetto di alcol e droga e senza patente l’uomo che sabato scorso, poco dopo le 22, ha investito e ucciso Jessy e Wibe, le duedi appena 25 anni, che erano arrivate da pochi giorni nella Capitale. Loro avevano pianificato un viaggio da sogno, per staccare un po’ la spina dalla quotidianità, ma a casa, in Belgio, non sono più tornate: un’auto pirata le ha travolte e uccise, lasciando i loro corpi lì a terra. L’uomo, secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sarebbeviastava guidando senza patente, che tra l’altro già gli era stata revocata, sempre per guida in stato di ubriachezza. “Sono scappatonon ho la patente, sarei finito nei guai, non sapevo di aver fatto del male a qualcuno” – ha detto, un ...