La Russa | Non bisogna temere le riforme ma provare a realizzarle insieme

(Di giovedì 13 ottobre 2022) "Anche in questa legislatura ci si aspetta e si parlera' di. Non dobbiamo favoleggiare il 'tutto e subito', ma soprattutto nontemerle.. E al ...

Merkel, spiegando diavere cambiato idea sull'abbandono del nucleare, ha ammesso che la guerra ... Dopo l'invasionedell'Ucraina, a febbraio, l'ex cancelliera e' stata accusata di avere fatto ...Una ricerca che si concentra sui cosiddetti 'allineati' (autonomisti e indipendentisti del nord e del sud) ma anche sulle forze di opposizione. IGNAZIO LAPRESIDENTE DEL SENATO COL "VAFFA" DI BERLUSCONI (VIDEO) Quanto basta per ...Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio la Russa, nel suo discorso di insediamento. "Ogni fragilità -ha aggiunto la seconda carica dello Stato- ci riguarda e ci interpella; non basta ...«Ho voluto omaggiare, non proforma ma dal cuore ... per affrontare ogni emergenza e criticità». Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, nel suo discorso di insediamento.