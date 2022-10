Il Var piomba sul Senato | Quanto ci mette | il video che spiega tutto? | Guarda

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dopo il voto per l'elezione del presidente delè scoppiato un pandemonio. Di fatto a Ignazio La Russa sono arrivati voti anche dalle opposizioni e sono mancati quelli di Forza Italia. Poco prima del voto che ha poi portato all'elezione delre di Fratelli d'Italia, è andato in scena tra gli scranni di palazzo Madama uno scontro durissimo tra lo stesso La Russa e Silvio Berlusconi. Dopo il voto è subito scattata la caccia ai traditori dell'opposizione che nel segreto dell'urna avrebbero votato per il candidato della maggioranza. Berlusconi ha accusato principalmente il Terzo Polo di aver convogliato parecchi voti su La Russa. Accuse però respinte da Renzi e da Calenda. Ma di fatto sui social si è scatenata una vera e propria corsa al "Var" per poter analizzare le immagini del voto degli esponenti del Terzo Polo e dunque capire i tempi ...

Fcinternews.it

...volta per Vlahovic che in campo apertoin area avversaria e trova il raddoppio. L'argentino è in serata e continua a servire palle invitanti ai compagni che sfiorano più volte il tris (il...Arbitro: Marinelli È il 7' p.t., respinta in mezzo all'area di Silvestri, Calabriaprimo ... Marinelli inizialmente non decreta ma Mazzoleni ("Ilverrà usato di più" ha detto Rocchi) ... La forma catalana piomba nel vortice nerazzurro: manifesto di pragmatismo La prima volta che arbitra in serie A: ferma, decisa e con personalità: si consulta con la sala Var e il penalty viene confermato. Al termine della partita strette di mano con vincitori e vinti ...