Francesca Del Taglia | frecciatina a Eugenio | “A quanto pare va di moda…”

"Quello che mi è piaciutoromanzo di Veronesi è il personaggio che interpreto, con un tipo di mascolinità che non viene ...Pierfrancesco Favino racconta il suo personaggio nel COLIBRÌ di...... attesa per Pierfrancesco Favino che presenta il film diArchibug i ( 'Il grande cocomero') ' Il colibrì ' da lui interpretato, dopo il successosuo film ' Nostalgia ' che potrebbe ...I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno chiuso la loro lunga storia. Spuntano dei retroscena non proprio gradevoli ...Dopo la fine della sua relazione con Eugenio Colombo, in queste ore Francesca Dal Teglia è tornata a parlare della fine della sua relazione, ...