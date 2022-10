Fine Primo Tempo Resto del Mondo vs Meloni 2-1

Leggi su formiche

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Le chiacchiere stanno a zero (o anche meno). Il messaggio che esce dalla prima giornata dell’eraè chiarissimo e, tutto sommato, abbastanza definitivo, poiché di prima giornata (ovviamente) ce n’è una sola: la coalizione di destra-centro italiana per fare le cose non può agire da sola. Finita la campagna elettorale della presunta unità, terminati i comizi dai sorrisi forzati, elaborati trionfi e lutti per i risultati elettorali: l’armata di Giorgia porta a casa l’elezione di La Russa al Senato (ed è un successo personale della caparbia futura premier) ma paga un prezzo elevatissimo a questo successo, perché vede prendere forma sul pallottoliere luminoso dell’aula un doppio spettro che getta un’ombra inquietante sull’intera legislatura, un spettro a due teste che si candida ad essere il protagonista del prossimo futuro. La prima testa è quella della maggioranza ...