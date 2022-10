Erdogan e Putin | patto di ferro | “Il mondo è multipolare e si rafforza in Asia”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)ednon avrebbero discusso dell’Ucraina nel loro incontro del 13 ottobre in Kazakistan. Il gas è invece stato al centro del colloquio. Così come una nuova strategia geopolitica di spartizione del quadrante eurtico. “Il potenziale hub del gas in Turchia può essere la piattaforma per determinare il prezzo del gas“. Lo ha affermato il presidente russo Vladimirnel suo incontro con il leader turco Recep Tayyip. Ed è così che alla Turchia arriva “la piena la fornitura di gas” perché si è rivelato “il partner più affidabile“, ha aggiuntosecondo quanto riferisce l’agenzia di stampa Ria Novosti. Da parte sua risulta cheabbia valutato positivamente l’idea didi un hub del gas in Turchia. Lo sostiene il ...

C'era grande aspettativa per il colloquio trae Vladimir, avvenuto ad Astana, capitale del Kazakistan, durante la Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in ...Il faccia a faccia ad Astana, in Kazakhstan, tra i presidenti russo Vladimire turco Recep Tayyipdelude chi si attendeva una svolta sull'Ucraina, ma rilancia una possibile via d'uscita ...Lo zar propone di creare in Turchia il più grande deposito di gas d’Europa. Peskov sui negoziati: se ci saranno proposte concrete siamo pronti ad esaminarle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...