Da Segre a La Russa l' assurdo post della dem | la lezione del voto non è bastata

Leggi su iltempo

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Non è servita la netta, indiscutibile e perentoria sconfitta alle ultime elezioni. Quando la linea politica voluta daltario Enrico Letta (“votare noi per scongiurare il pericolo fascista”) è stata così apprezzata che il Partito Democratico ha raccolto ben un milione di consensi in meno rispetto al 2018. Unache, evidentemente, non è stata ben compresa in terra di Toscana. Questa mattina, sulla propria pagina Facebook, l'assessore regionale all'istruzione e ai rapporti con università e centri di ricerca, Alessandra Nardini, ha espresso la propria opinione sull'inizionuova legislatura. “Oggi, a presiedere il Senato potrebbero alternarsi loro. Ad aprire la seduta sarà sicuramente Liliana, testimone direttaShoah, impegnata per tutta la sua vita a diffonderne la ...