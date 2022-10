Catanzaro | scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Unditra 4.2 e 4.7 è stato registrato alle ore 00.44 nella provincia di. Lo ha fatto sapere l'Ingv. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità diLido. Laè stata sentita anche a Cosenza.Molti coloro che sono scesi in strada spaventati e che hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri. La sala operativa del comando dei vigili del fuoco diè stata letteralmente presa d'assalto dalle telefonate, ma finora non è giunta alcuna richiesta o segnalazione di interventi. E al momento non è giunta alcuna segnalazione di danni, secondo quanto riferito dalla sala operativa della Direzione Regionale in continuo ...