Calciomercato Roma | Tiago Pinto mette gli occhi su un giocatore dell’Atalanta | i dettagli

AsRomaLive.it

Il general manager giallorosso ha messo gli occhi su un giocatore dell'Atalanta: ecco la richiesta dei nerazzurri Tiago Pinto, general manager della, ha messo gli occhi su un giocatore dell'Atalanta. Secondo quanto riportato da La Repubblica il nome è quello di Giorgio Scalvini, centrocampista classe 2003. Il nerazzurro piacerebbe molto anche ...Benché fosse nato a, non lavorava in romanesco e non esibiva, con orgoglio quirite, la sua romanità dicendo ' perzonale ', in ' corzo de svorgimento ',' 'a federcalcio '. Rispettava l'unità di ... Calciomercato Roma, pazienza finita: lo vendono a gennaio Da un calcio aggressivo a uno più remissivo per assecondare una rosa che non lo soddisferebbe: Assist Magazine su Gasperini Il secondo posto come successo a mo’ di tregua tra separati in casa. Così, p ...Calciomercato Roma, il gioiellino di Mourinho lo vuole mezza Europa Nella scorsa stagione il mister si è trovato ad affrontare un situazione complicata cercando di gestire nel migliore dei modi il gru ...