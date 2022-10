Autosprint.it

Siamo ai titoli di coda per Sebastiane la carriera in Formula 1. Suzuka gli ha riservato un meritato piazzamento , conquistato con una gara solida e interpretata correttamente. Uno dei rarissimi momenti positivi in due stagioni di ...Sebastian. Umano, anzi umanissimo, lo è Seb, che nelle sinuosità di Suzuka si ritrova come ... Se questo è l'approcciola vita dei piloti, credete davvero che a loro freghi qualcosa di ... Vettel verso l'addio: "Stagioni in Aston Martin non sono state inutili" L'esperienza con il team inglese è stata ben al di sotto delle aspettative, Sebastian non si pente della scelta e parla del ricordo che vorrebbe lasciare nei tifosi una volta fuori dalla F1 ...Il tedesco dell'Aston Martin è riuscito ad avere la meglio su Fernando Alonso nello sprint finale che gli è valso il sesto posto, ma ha sottolineato quanto il due volte iridato sia stato aggressivo ne ...