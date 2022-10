Ultime Notizie – Pnrr | da Cdm ok a iter riforma per anziani non autosufficienti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Via libera del Consiglio dei ministri all’dellaper glinon. Su proposta del presidente del Consiglio Mario Draghi, del ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del responsabile della Salute Roberto Speranza, il Cdm ha infatti dato disco verde al Ddl delega che introduce misure e procedure semplificate in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai bisogni e alle condizioni dei non. “Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale che attua una delle riforme previste dalin materia di assistenza aglinon”, rimarca Palazzo Chigi al termine della riunione. Tra i punti principali della: l’istituzione, ...

Lesulla guerra in Ucraina È una allusione continua, un riferimento a qualcosa che potrebbe succedere ma che ancora non è consentito nominare. Nello scorso maggio Franz Klintsevich, ex ...Lesulla guerra in Ucraina Lui stesso da mesi aveva mandato moglie e figlia al sicuro in Polonia , ma aveva scelto di restare nella loro abitazione in centro. "Due giorni fa le bombe ...Nel corso delle ultime sedute la situazione tecnica di Generali si è indebolita. Il titolo ha subito una rapida correzione ed è sceso verso l’importante sostegno grafico ...Tracollo Juventus in Champions League. Ci si attendeva una reazione da parte dei bianconeri dopo la sconfitta in campionato con il Milan, invece la squadra di Allegri non è stata capace di ...