Politecnico di Milano | “Usare la tecnologia per risolvere i problemi di mobilità”

Italia Informa

... stando ai dati dell'Osservatorio Artificial Intelligence della School of Management deldi. Sei aziende su dieci hanno avviato almeno un progetto di AI: questa tecnologia ...Action for 5G è realizzato in collaborazione con PoliHub , l'Innovation Park & Startup Accelerator deldigestito dalla Fondazione. Action for 5G sostiene le imprese ... I migliori master Mba, Bocconi, Politecnico Milano e Luiss Benvenuti a Destinazione Metaverso, il primo appuntamento di Milano Finanza che vi guiderà in queste nuove realtà digitali, ricercandone le opportunità.Il carrello degli acquisti online in Italia, nel 2022, raggiunge il valore di 48,1 miliardi di euro, con una crescita del 20% rispetto al 2021, quando gli acquisti avevano superato i 40 miliardi. A cr ...