Non è vero che un supermercato ucraino ha vietato l’ingresso «agli ebrei»

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’11 ottobre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto alcune segnalazioni che chiedevano di verificare le informazioni riportate in un post pubblicato il 2 ottobre su Facebook, contenente un filmato di 39 secondi che mostra alcuniortodossi respinti aldi un. Il video è accompagnato da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «VIETA. Succede in Ucraina, il paese in cui “il neonazismo è un’invenzione della propaganda del Cremlino” e che vorrebbe quanto prima entrare nell’Unione Europea. Video diffuso dal giornale online ebraico Belaaz News». Si tratta di un’informazione presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia ...