Mourinho “Tante gare? Ho imparato a conviverci”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Hoa piangere meno di quel che facevo prima. Ora so convivere con la realtà delle cose. Ci sono i ricchi, i poveri e i meno ricchi. I poveri giocano una partita alla settimana, i ricchi cambiano dieci giocatori e possono giocare sempre. I meno ricchi hanno le stesse partite e sono in difficoltà ed è questa l'esperienza che sto vivendo”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè, in conferenza stampa alla vigilia della sfida esterna contro il Betis in Europa League. “Pochi gol da Abraham? C'è un problema di squadra, non faccio analisi sul singolo. Abbiamo bisogno di gol per vincere le partite, dobbiamo avere più efficacia e questa arriverà – ha aggiunto il mister giallorosso – Dobbiamo avere più disciplina nel nostro gioco sia in fase offensiva che difensiva. Le grandi partite della Roma in questo anno e mezzo sono ...

