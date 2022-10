Migliore Insegna 2023 | partita la nuova indagine realizzata da Ipsos e promossa da Largo Consumo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) 7.000 interviste, con il coinvolgimento di oltre 130 insegne, che forniranno un’analisi profonda sugli aspetti della customer experience. Per il terzo anno consecutivo èl’”,dada, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misura della qualità della relazione tra consumatori ed insegne. Un’neutrale ed indipendente dalle insegne stesse. Le 7.000 interviste offriranno un campione rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età. Le oltre 130 insegne, distribuite in 24 settori merceologici differenti per offrire una lettura trasversale ...

Ipsos

Un grande spettacolo, in esclusiva per la Calabria, all'della leggerezza, con i Gemelli di ... una proposta teatrale che riassume la voce alta della drammaturgiacon la verve popolare ...Un grande spettacolo, in esclusiva per la Calabria, all'della leggerezza, con i Gemelli di ... una proposta teatrale che riassume la voce alta della drammaturgiacon la verve popolare ... Migliore Insegna 2023: l'indagine di Ipsos e Largo Consumo sulle esperienze di acquisto degli italiani Premiata alla Milano Wine Week la carta dei vini del ristorante di Azzate, unico in provincia di Varese a ricevere il prestigioso sigillo.L'agenzia milanese, già coinvolta nel progetto di restyling dei prodotti a marchio, realizzerà ora la prima campagna pubblicitaria per l'insegna di Consorzio Promotre, al via a fine novembre in tv e o ...