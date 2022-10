Metodo curves | come tenersi in forma con un programma tutto al femminile

Leggi su diredonna

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) E se esistesse un allenamento mirato e dedicato alle donne, cucito su misura per loro e per le loro necessità, che si può praticare in soli 30 minuti per due o tre volte alla settimana e in grado di garantire ottimi benefici sia al corpo che alla mente? In effetti esiste, e si chiama. Si tratta di una particolare tipologia di attività fisica pensata (ma non per questo esclusiva) per le donne, che permette di dimagrire, bruciare calorie e allo stesso tempo di rassodare e tonificare il corpo, ilin tempi relativamente brevi e praticando allenamenti non troppo lunghi, che ben si adattano alle esigenze anche di chi non è solito fare sport. Insomma, un’attività che, almeno sulla carta, sembrerebbe davvero eccezionale. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, quali benefici porta e se ci sono controindicazioni ...