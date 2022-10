Mercoledì 12 ottobre | Ecco il Rosario che unisce tutta l’Italia in preghiera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tutte le info per collegarsi alla diretta del Santoquesta sera, un momento importante cheper chiedere, a Dio ed alla Vergine, il dono della pace e le grazie di cui abbiamo bisogno. L’atteso momento che è nato dal desiderio di pregare insieme, in questo tempo complesso. IlcheL'articolo12ilcheinproviene da La Luce di Maria.

Il Post

La Puntata di192022 Viola cerca di conquistare una nuova quotidianità , Antonio , malgrado sia circondato dall'affetto dei nonni e della madre, stenta ad abituarsi al nuovo ...DIRETTA VICENZA JUVENTUS U23: VENETI FAVORITI! Vicenza Juventus U23 , in diretta122022 alle ore 19.00 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la quinta giornata del girone A di Serie C. Sia i biancorossi che i bianconeri sono alla ... Mercoledì 12 ottobre