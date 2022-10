(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'Lucrezia, in un'intervista a Repubblica sulle stime del Fondo monetario internazionale, ha parlato delle prospettive del governo Meloni. "Gli spazi di manovra per il nuovo ...

Globalist.it

L'Lucrezia, in un'intervista a Repubblica sulle stime del Fondo monetario internazionale, ha parlato delle prospettive del governo Meloni. "Gli spazi di manovra per il nuovo governo ...Lucrezia, già capodella Bce, oggi docente alla London Business School e presidente dell'istituto Now - casting Economics, compulsa le previsioni del Fmi, più negative di quelle ... L’economista Reichlin: “Serviranno interventi per ripartire, ma senza fare debito” L’economista della London Business School: "Le previsioni di Palazzo Chigi per il 2023 sono irrealistiche. Ora gli spazi sono stretti" ...A Cesena Fiera, venerdì 14 ottobre, due tavole rotonde sugli scenari economici della Romagna Presentata questa mattina a Milano la sesta edizione del forum economico della Romagna. L'economista Lucrez ...