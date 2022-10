La Francia accusa gli Stati Uniti | “In Ue vendono gas a prezzo quadruplicato”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il suo GNL a unquatto volte quello al quale vende agli industriali americani”: il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire all’attacco degli, “colpevoli” secondo lui di speculare suldel gas naturale liquefatto. “Un indebolimento economico dell’Europa non è nell’interesse degli– ha spiegato durante un dibattito all’Assemblea Nazionale di Parigi – quindi dobbiamo trovare rapporti economici più equilibrati tra i nostri alleati americani e il continente europeo”. Anche perché “il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e a un indebolimento della Ue”. Un richiamo che rimanda al modo in cui la crisi energetica globale sta facendo mutare la ...