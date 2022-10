GF Vip 2022 | volano parole grosse tra Carolina Marconi e Wilma Goich

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo la settima puntata del Grande Fratello Vipin onda su Canale 5 lunedì scorso, sono continuate a volaretra. Quest’ultima, infatti, non ha gradito il modo in cui lal’ha descritta, ovvero come una sorta di despota prepotente che non lascia avvicinare nessuno alla cucina, che è il suo regno incontrastato. E ha reagito in maniera alquanto sulle righe. GF Vip, la rabbia dicontro: “Ti spacca la faccia!” “Non mi chiamare più nonnì! Nonnì lo sono per quelli che mi vogliono bene. Tu hai usato la trasmissione per sputt****mi. La nonnì non si spu****a” ha tuonato ...