Chiara Ferragni è pronta per le prove di Sanremo 2023

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)è arrivata aper i preparativi del Festival della canzone italiana, dove affiancherà Amadeus nella veste di co-conduttrice.sul palco dell’Ariston “Ci vediamo presto” scrive la nota influencer e imprenditrice digitale, nella descrizione del post/carosello che ha pubblicato un’ora fa sul suo profilo instagram. Felpa oversize Balenciaga, ciclista e stivali rosa shocking è l’outfit rock scelto per la sua prima volta sul palco dell’Ariston, il tutto accompagnato da un sincero sorriso. Tantissimi i commenti di incoraggiamento da parte dei suoi 28 milioni di follower per la loro amata: fiumi di “Adoro”, intercalare tipico dell’influencer, e “Non vedo l’ora”. Laandrà ad aggiungere ...

"Sanremo, ci vediamo presto". Queste le parole contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram della blogger e imprenditrice, che sarà co - conduttrice della prima e dell'ultima serata del prossimo Festival di Sanremo (7 - 11 febbraio 2023).si è fatta ritrarre davanti e all'interno del Teatro ..."Sanremo, ci vediamo presto". Queste le parole contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram della blogger e imprenditrice, che sarà co - conduttrice della prima e dell'ultima serata del prossimo Festival di Sanremo (7 - 11 febbraio 2023).si è fatta ritrarre davanti e all'interno del Teatro ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ..."Sanremo, ci vediamo presto". Queste le parole contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram della blogger e imprenditrice Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice della prima e dell'ultima ...