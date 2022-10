Camere | Letta | “Noi votiamo scheda bianca Il 20 Draghi a Bruxelles | quindi niente incarico alla Meloni”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non c’èda fare, come scritto più volte, ci sono ‘leader’ politici che, pur di non rendere vita facile ai loro avversari, sono disposti a far passare in secondo piano persino le priorità del Paese., vista la disastrosa situazione economica che sta letteralmente falcidiando famiglie ed imprese, si corre per far sì che il nuovo governo sia pronto ad operare. Se poi i frutti saranno rapidi e, soprattutto all’altezza, questo non siamo certo in grado di prevederlo ma, come si dice: intanto facciamoli lavorare, poi vediamo., nonostante la disfatta elettorale è ancora segretario, e come tale prosegue la sua ‘guerra personale’ Tuttavia, nonostante la disastrosa campagna elettorale che – anche per il bene del Pd stesso – ‘avrebbe dovuto scontare’ con un rapido ritorno a Parigi, non solo Enricoè ancora ...