Calcio | Serie A Mariani arbitra derby di Torino | Napoli - Bologna a Cosso

TORINO - Sono state pubblicate sul sito dell' AIA le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del Campionato diA 2022/23. Ad arbitrare il derby della Mole Torino - Juventus , in programma sabato 15 ottobre alle ore 18, sarà Mariani . A Marcenario tocca Atalanta - Sassuolo, H. Verona - Milan a Massa. ...Continua il periodo nero della Juventus . Non c'è soltanto la sconfitta di Champions per mano del Maccabi a turbare il risveglio dei tifosi bianconeri ma anche le condizioni di Angel Di Maria , uscito ... Calcio, Serie A 2022-2023: la Lazio sconfigge la Fiorentina con un netto 4-0 Anche se Siebert ha già una buona esperienza internazionale, con 62 partite dirette tra le quali spicca la semifinale Francia-Belgio della Final Four di Nations League poco più di un anno fa, la ...Ferrara, 12 ott. - (Adnkronos) - "Ovviamente do il benvenuto a Daniele nella nostra famiglia. Per me è stato quasi un fratello negli ultimi 12 anni, siamo stati molto vicini ed è una persona per ...