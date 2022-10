Barcellona-Inter | le ultime di formazione | c’è un dubbio per Inzaghi

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questa sera andrà in scena il match di Champions League: al Camp Nou ilospiterà l’, che cercherà di conquistare punti dopo la vittoria per 1-0 dell’andata. Simoneavrebbe già deciso l’undici che scenderà in campo, con un solo ballottaggio da sciogliere. In porta dovrebbe essere riconfermato Onana, a discapito di Handanovic. Il solito terzetto difensivo Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo pronti Barella, Chalanoglu e Mkhitaryan (col turco in cabina di regia a sostituire l’indisponibile Brozovic). Sulle fasce, dal lato sinistro agirà Di Marco mentre, sul lato destro, secondo Sky Sport, sarebbe aperto il ballottaggio fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian.formazioni In attacco la coppia Dzeko–Lautaro. Niente da fare quindi per vedere Mkhitaryan ...