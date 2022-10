“Accordo sulla presidenza di Camera e Senato” | Fazzolari FdI garantisce La Russa tra i papabili

RaiNews

... c'e'- 'Sulle presidenze di Camera e Senato non ci sono problemi, unc'e''. Lo ha ... rispondendo a chi glie chiedeva se nella notte si sia sbloccata la situazionesquadra dei ...... le sofferenze e gli amori della grande attrice in un video realizzato nel 2010 con l'che ... un documento prezioso per ascoltare dalle sue parole tanti aneddotisua vita e la sua carriera. Accordo sulla settimana corta, Intesa San Paolo e sindacati in trattativa CIVITANOVA - ICA Group sigla un accordo con Sherwin-Williams. Il leader mondiale nelle vernici con sede negli Stati Uniti acquisisce l’azienda della famiglia Paniccia. Obiettivo è ...In occasione della TwitchCon, Intel ha mostrato il nuovo NUC 13 Extreme, nuova versione del suo sistema gaming compatto. Ci troviamo di fronte al NUC più grande di sempre: con il 50% in più di volume ...