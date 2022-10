Ultime Notizie – Elon Musk | “Non ho parlato con Putin prima di proporre mio piano di pace”

(Di martedì 11 ottobre 2022) “Non è così. Hosoltanto una volta coned è successo circa 18 mesi fa. Quando parlammo di spazio”. Così su Twitter, in un post con cui il miliardario fondatore di Tesla smentisce la notizia secondo cui avrebbedirettamente con il presidente russo Vladimirdisul social il suodiper l’Ucraina, che prevede cessioni territoriali a Mosca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Escalation militare dagli esiti imprevedibili o ipotesi di negoziato: mai come in questeore la guerra in Ucraina sta oscillando tra queste due prospettive opposte. La pioggia di fuoco russa che si è abbattuta su Kiev e sul resto del Paese ha portato alla convocazione d'urgenza del ...La cronaca con commento e tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Calcio in diretta: partite,in tempo reale - Calciomagazine.net martedì ottobre 11, 2022 Calciomercato Formazioni ufficiali ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 11 ottobre Anche Lautaro Martinez arriva ai microfoni di Inter TV per un ultimo commento di presentazione della gara di domani contro il Barcellona: All'andata siete stati bravi a llimitare le fonti ...Il giro mediatico pre Barcellona-Inter per Simone Inzaghi si conclude con l'intervista rilasciata a Inter TV. La partita d'andata è stata definita da sogno, come definirebbe ...