Soluzioni se il PC si riavvia o si arresta a intermittenza

(Di martedì 11 ottobre 2022) Windows 10 e Windows 11 sono ottimi sistemi operativi e funzionano benissimo, ma siccome vengono installati su una moltitudine di PC, in certi casi non riesce a lavorare come dovrebbe, causando blocchi casuali o freeze durante le sessioni di lavoro o studio. Quando Windows si blocca del tutto e non risponde, il mouse non si muove più e non funziona nemmeno il task manager, non c'è altro da fare chere il computer. Purtroppo, non vi è alcuna soluzione semplice per questo tipo di problema perché può essere causato da errori diversi a seconda del computer; inoltre bisogna considerare se questi "freeze" (congelamenti) sono casuali e rari, tipo una volta al mese, oppure se si verificano frequentemente, ogni giorno o più volte al giorno. In questo articolo vi mostreremo come risolvere il problema su Windows con varieusate nel corso degli ...