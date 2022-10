Oksana | l’oncologa che salvava i bambini uccisa dalle bombe a Kiev

(Di martedì 11 ottobre 2022) La medica aveva appena accompagnato il figlio di 5 anni all’asilo quando un missile è caduto vicino allo Shevechenko Park. Il marito era morto l’anno scorso in battaglia

La loro collega,Leontieva, specializzata in trapianto di midollo osseo infantile non c'è più. Se'è portata via il raid di Putin che la mattina di lunedì ha colpito la capitale ucraina. A ...Notizie tragiche dall'Ucraina,dei bambiniLeontieva è stata uccisa dai missili durante i raid russi su Kiev. Si tratta dell'ennesima vittima su territorio ucraino a causa dei bombardamenti russi e della guerra ...