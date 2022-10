Migranti | naufragio a sud Sicilia | 3 corpi recuperati

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tresono statiin mare ad una quarantina di miglia a sud di Trapani. Lo fa sapere la Guardia costiera, informando che un mercantile ieri ha avvistato in mare e tratto in salvo, in ...

