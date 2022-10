L’Ucraina si riprenderà tutti i territori occupati Gli scenari del gen Ben Hodges

Leggi su formiche

(Di martedì 11 ottobre 2022) Quali sono gli sviluppi della guerra in Ucraina dopo l’annessione illegale delle quattro regioni sud-orientali da parte russa? Quali sono i principali temi del conflitto? Lo abbiamo chiesto a Frederick Benjamin “Ben”, ex comandante generale delle forze statunitensi in Europa, oggi docente di Studi Strategici al Center for European Policy Analysis e Senior Advisor dell’organizzazione Human Rights First. Kiev attaccherà la Crimea nonostante le linee rosse poste dai Russi?libererà la Crimea entro la prossima estate, e la Russia continuerà a fare quello che sta facendo ora, ovvero uccidere persone innocenti e tentare di ribaltare l’andamento della guerra in qualche modo. Di certo Putin sta avendo dei grossi problemi a casa, e deve dimostrare di essere ancora al comando e saldamente al potere. Questi attacchi missilistici che stiamo ...