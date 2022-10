LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Giorgia Stangherlin chiude al settimo posto

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:47 Siqui la nostratestuale di questa nuova giornata deidi. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di martedì. 11:46 Giornata che poteva concludersi meglio per i colori azzurri, ma delle piccole ma costose disattenzioni di Bellandi ehanno privato all’Italia di presentarsi con unaka alle finali del primo pomeriggio. 11:44 Incredibile….che beffa. Ad un secondo dal termine Pacut-Kloczko trova il waza-ari decisivo. Nulla da fare per una pur ottima, cheil torneo Mondiale al...

OA Sport vi propone la DIRETTAtestuale della sesta giornata dei Campionati Mondiali 2022 di, in corso di svolgimento alla Humo Arena di Tashkent (in Uzbekistan) con aggiornamenti costanti ...Ci proverà Christian Parlati  nei 90 kg, nonostante un probabilissimo secondo turno contro il n.1 del ranking mondiale Mehdiyev che in caso di vittoria gli aprirebbe uno spicchio di tabellone ...Quinta giornata della competizione in terra uzbeka contrassegnata da un ottimo argento conquistato dal campano Christian Parlati: si tratta della seconda medaglia per l'Italia, dopo quella ottenuta, n ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Si parte proprio con la sfida che vale il bronzo nella -70 kg donne tra la tedesca Butkereit e la giapponese Niizoe 13.57: Nella categoria -70 kg femmi ...