“Kate in lacrime a causa di Harry” | così Meghan corre ai ripari | il tentativo disperato

(Di martedì 11 ottobre 2022) I duchi di Sussex fanno un passo indietro e provano a modificare il tiro della polemica biografia contro la famiglia reale. Il motivo? Ora che Carlo è diventato re non possono permettersi di screditare un’istituzione– news.itTempi duri per Megan costretti a fare un passo indietro. Dopo la morte della regina Elisabetta sono mutati gli equilibri interni alla famiglia reale inglese. Ora che non c’è più la sovrana a proteggerlo,deve necessariamente fare i conti con i rapporti tormentati con il padre divenuto sovrano. Proprio per questo il Duca di Sussex pare sia costretto a rivedere il contenuto della tanto chiacchierata biografia in uscita nei prossimi mesi. Pare infatti che il contenuto del libro di memorie e il documentario targato Netflix siano delle bombe a orologeria pronte a esplodere contro la Royal ...