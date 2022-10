Italia-Francia pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) Dopo l’esordio di giovedì 13 ottobre 2022 contro la Polonia, la Nazionalena ditornerà in campo domenica 16 ottobre per affrontare lanella seconda giornata delleagli EHF EURO. Si giocherà alle ore 18:00 al Pala Giovanni Paolo II di Pescara. La partita tra l’e i campioni olimpici dellasi potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Action (canale 206 di Sky) e in direttasulla pagina Facebook della FIGH. OA Sport vi offrirà invece la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro. Polonia-, tv, ...