Indicizzazione e posizionamento su Google | facciamo un po’ di chiarezza

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 11 ottobre 2022) Fare confusione quando non si padroneggia una certa materia è assolutamente comprensibile. Il discorso, però, cambia quando a sbagliare un termine per un altro è un addetto ai lavori. Come accade nel campo della SEO, nel quale gli stessi professionisti utilizzano indistintamente le parole “” e “” su, pur significando cose completamente diverse. In questo articolo vogliamo mettere un po’ di ordine, pensando di fare un favore più che altro ai clienti, possessori di un sito web o un e-commerce, i quali in questo modo si mettono al riparo da eventuali truffe da parte di agenzie web, che magari fanno pagare attività che sono gratuite. Cosa si intende persuL’è il primo passo per entrare nelle “grazie” di ...