Il Napoli perde Rrahmani | lesione al tendine

Lo rende noto il Calcio. Come previsto, Rrahmani non potrà ovviamente essere in campo domani nella sfida Champions tra gli azzurri e l'Ajax. . 11 ottobre 2022Ecco cosa scrive Sky: Il difensore delsi era infortunato domenica durante la partita contro la Cremonese , vinta dal4 - 1. Nella seconda frazione del match, Rrahmani si era accasciato ...Champions League, il Napoli contro l’Ajax e l’Inter a Barcellona | Le probabili formazioni | I pronostici | Orario partite."Gli esami strumentali effettuati a Amir Rrahmani, in seguito all'infortunio subìto nel corso di Cremonese-Napoli, hanno evidenziato la lesione del tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra.