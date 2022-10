F1 | caos FIA | errore clamoroso a Suzuka | i dettagli

(Di martedì 11 ottobre 2022) Asuccede l’incredibile, la decisione della FIA ha scombussolato tutte le scuderie, Verstappen non doveva incoronarsi campione! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ successo l’incredibile nel breve e concitato Gran Premio di, alla fine è stata la Red Bull ad esultare a pieno per il doppio podio e la vittoria del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La lista degli strafalcioni commessi dagli uomini dellasi allunga ogni domenica . In Giappone ...corsa più pazza divide il Circus' è invece il titolo dell'articolo dedicato da Repubblica al...Con il "perché" della canzone che trova risposta in unaimpegnata a trasformare la crescente complessità delle regole, tecniche e sportive, in uningestibile. I cui effetti hanno finito per ...Pioggia copiosa e gara spezzata, l’olandese campione Out Sainz, Leclerc declassato terzo per una chicane tagliata ...Nella confusione generale al termine del GP del Giappone Verstappen è stato eletto campione del mondo. La prossima volta dovremo fare un lavoro migliore“, ha asserito a proposito della falla regolamen ...