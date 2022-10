Cosa sappiamo della seconda stagione de Gli anelli del potere

Leggi su gqitalia

(Di martedì 11 ottobre 2022) La primade Glidelsi è aperta su una giovane Galadriel comandante degli elfi del nord intenta a cercare (da sola) Sauron per tutta la Terra di Mezzo per provare che il nemico non era stato distrutto e c'erano ancora ragioni per combatterlo. Presto, la serie ci ha portato nel regno nel potente regno di Númenor e nelle miniere dei nani di Moria così come ci ha fatto conoscere gli antenati degli hobbit e gli umani che in passato erano stati servi dell'oscurità. I sospetti di Galadriel su Sauron si sono rapidamente rivelati fondati, tanto che è riuscita a convincere la regina di Númenor - regno ormai diffidente nei confronti degli elfi - a combattere al suo fianco per difendere il mondo. Nello stesso momento una pelopiede di nome Nori scopriva un gigante caduto dal cielo e i nani venivano a conoscenza del fatto che ...