Bombardamento di Kiev | Biden a Zelensky | “Forniremo difesa aerea all’Ucraina”

Leggi su tpi

(Di martedì 11 ottobre 2022) Oltre 80 missili e 17 droni kamikaze si sono abbattuti ieri su due terzi delle regioni dell’Ucraina, causando almeno 14 morti e 97 feriti, oltre alla distruzione di infrastrutture di vitale importanza per: è la risposta della Russia all’attacco al ponte di Kerch, in un’escalation violenta che ha portato Putin a prendere nuovamente di mira i civili. Talmente violenta che perfino Cina e India, due Paesi che fino ad ora si sono mantenuti neutrali non interferendo con le sorti del conflitto, hanno sentito il bisogno di far sentire la propria voce nel chiedere una distensione sul campo di guerra. Oltre ai due Stati asiatici, è arrivato anche un intervento dagli Stati Uniti, con il presidente Joeche ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo Volodymyrper rassicurarlo sul supporto che gli Usa hanno intenzione di ...