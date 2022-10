(Di martedì 11 ottobre 2022) "Oggineila.Laper cui stiamo lavorando è unacuriosa, che non sidell'attimo. E' unaaperta, inclusiva, affettuosa, che ha come primo obbligo rendere icuriosi". L'articolo .

"Oggirisvegliare nei ragazzi la curiosità. La scuola per cui stiamo lavorando è una scuola ... così il ministro dell'Istruzione Patriziointervenuto ad un convegno "La scuola: quale ......Nazionale dei Cavalieri del Lavoro è intervenuto il vicepresidente Lorenzo Sassoli deche ... I giovani ci spingono al cambiamento e noiattuarlo con immediatezza". Notata la presenza "... Bianchi: “Dobbiamo risvegliare la curiosità nei ragazzi. La nostra scuola non si accontenta dell’attimo fuggente” "Oggi dobbiamo risvegliare nei ragazzi la curiosità. La scuola per cui stiamo lavorando è una scuola curiosa, che non si accontenta dell'attimo fuggente. (ANSA) ...Consegnate questa mattina al Quirinale le onorificenze dell’Ordine “Al Merito del Lavoro” ai 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 2 ...