A Gorlago arriva Senna | il cane antiveleno a caccia dei bocconi killer

Leggi su bergamonews

(Di martedì 11 ottobre 2022). Continua laal presuntodi cani: almeno sette, in pochi giorni, quelli avvelenati lungo le sponde del Cherio tra i Comuni di, Zandobbio e Trescore Balneario. Lunedì unmolecolare, “la bellissima e intelligentissima– fa sapere il sindaco diElena Grena – ha setacciato tutta la pista ciclabile e non ha trovato aalcuna traccia di veleno o esche velenose, confermando quanto già ipotizzato dai Carabinieri Forestali che ringraziamo per il loro lavoro. Le indagini continuano su tutto il territorio per garantire la sicurezza dei nostri sentieri”.

Oltre a consiglire la massima attenzione e prudenza, il sindaco risponde anche ai ...