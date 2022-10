WindTre Business | anche Monini testimonial in tv della qualità dei servizi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) ROMA – On air il nuovo spotcampagna tv diche racconta ladeidel brand attraverso l’ulteriore testimonianza di un prestigioso cliente:. Nel nuovo episodio Maria Flora, brand directornota azienda agroalimentare, sottolinea che conle comunicazioni ‘filano lisce come l’olio’., infatti, utilizza i‘Mobile 5G’ disupporta oltre 800.000 imprese nel lorograzie alla, affidabilità e capillaritàsua rete, confermandosi partner strategico per le realtà produttive di tutti i ...

Affaritaliani.it

