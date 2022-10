Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 10 10 22

Leggi su isaechia

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Se “i purosangue non fanno a gara coi pony” (cit.) non è mica perché se la tirano, porelli. Semplicemente sanno che non c’è proprio storia. E sono così carini che – fosse per loro – continuerebbero per la propria strada facendo elegantemente finta di niente. Ma poi i pony insistono, stuzzicano, si dispongonogriglia di partenza tutti baldanzosi… e a quel punto l’umiliazione è inevitabile. Questo è un po’ quello a cui abbiamo assistito oggi a, quando Isabella Ricci si è seduta a centro studio con il suo neo marito Fabio Mantovani. Più radiosa e serena di come l’avevamo lasciata, voleva semplicemente condividere la gioia delle loro nozze lì dove tutto è iniziato. Ma tanta felicità logora chi non ce l’ha, ed ecco che in fila indiana Gemma Galgani, Armando Incarnato e Ida Platano fingendo di rallegrarsi per gli sposi ...