Torna “Ritorno al futuro” nell’abbraccio di Michael J Fox e Christopher Lloyd

(Di lunedì 10 ottobre 2022) È già virale l’abbraccio traJ. Fox eLlyod al Comic Con. Nonostante la malattia dila coppia dialsi è ritrovata al Comic Con a New York per parlare della saga che ha appassionato milioni di ragazzi. La malattia diJ. Fox non impedisce l’abbraccio conLlyod, la coppia dialsi ritrova al Comic Con photocredit: corriere.ita far parlare di sè la coppiaJ. Fox eLlyod, il ragazzino e l’eccentrico scenziato che hanno infiammato l’immaginazione di milioni di ragazzi conal. Si sono ritrovati per parlarne al Comic Con di New ...

lentepubblica.it

Ildi George Clooney e Julia Roberts si fa subito notare: la coppiainsieme 6 anni dopo Money Monster e conquista subito la vetta del box office italiano dal 6 al 9 ottobre 2022 . Un ......dall'11 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW con la quarta stagione (... fino al grandedi Boris: scopri le serie da non perdere a ottobre Agenzia Roman - Case infestate ... Torna l'obbligo di mascherina Tutte le ipotesi sull'eventuale ritorno La 5^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, conclusasi ieri a Monte Sant’Angelo, è stata straordinaria perché, come ha evidenziato Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turis ...A Torino, dopo la tappa estiva, dal 19 al 23 ottobre, torna Vinokilo, l'appuntamento con lo shopping 'al chilo' - quello sostenibile per eccellenza - che questa volta, anzichè il Bunker Club di via Pa ...