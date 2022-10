Rai | dramma per la nota showgirl | «Nessuno mi ha più voluta dopo l’aneurisma cerebrale» | Il triste addio

Leggi su topicnews

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Una delle ragazze del famosissimo e indimenticato programma Non è la Rai, ha dovuto fare i conti con un graveche l’ha obbligata a direalla carriera in tv. Ecco di chi si tratta Non è la Rai è una delle trasmissioni più amate e indimenticate degli anni ’90. Il programma, per la regia di Gianni Boncompagni, è entrato nelle case degli italiani per diversi anni. Sono tante le ragazze che hanno preso parte alla trasmissione, con il sogno di diventare note e fare carriera nel panorama televisivo. Non e? la Rai-fonte webIl successo di Non è la Rai Tra le ragazze che più sono diventate famose c’è sicuramente Ambra Angiolini, ma sono tante le conduttrici, attrici e cantanti che si sono fatte conoscere al grande pubblico iniziando la loro carriera in questa trasmissione. Parliamo di Miriana Trevisan, Antonella Elia, Nicole ...