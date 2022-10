Patto col Meridione per allargare crescita e produzione

Leggi su iltempo

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La bolletta energetica continua a raddoppiarsi, in molti casi triplicarsi. L'avvicinarsi della stagione fredda complica ulteriormente le cose, visto l'imperioso aumento del gas, tanto da far prevedere, per i 6 prossimi mesi di riscaldamento, una bolletta esplosiva. La situazione è già insostenibile per una gran parte delle famiglie italiane e piccole e micro imprese e sta intaccando sempre più ogni ceto sociale e tipo di azienda... La sfida per essere prima ridimensionata e poi riportata a un livello accettabile, paradossalmente, necessita che l'annunciata recessione prenda rapidamente piede e faccia letteralmente crollare la domanda di gas e petrolio. L'Opec, la potentissima organizzazione capitanata dal mondo arabo, ma di cui fa parte e anche in maniera tutt'altro che secondaria la Russia, nell'ultima riunione ha deciso di ridurre le estrazioni, temendo un calo del prezzo in ragione ...