Napoli | Osimhen al lavoro in gruppo | terapie per Rrahmani

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilha ripreso gli allenamenti dopo il successo a Cremona ed in vista della sfida di Champions League in casa contro l’Ajax. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione in palestra. Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio allo Zini hanno svoltorigenerante. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati indi forza, possesso palla e partitina a campo ridotto.ha svolto l’intera seduta inha fattoe domani effettuerà esami diagnostici. SportFace.

Terapie invece per Rrahmani, che domani effettuerà esami diagnostici- Ilsi appresta a ritrovare Victor. Dopo il successo a Cremona, la squadra di Spalletti ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista del match contro l'...Ormai non è più una sorpresa: ilè una realtà di livello assoluto e gran parte dei suoi risultati e della dimensione che ha ...mercato per sostituire il partente Petagna nel ruolo di vice...Il Napoli si appresta a ritrovare Victor Osimhen. Dopo il successo a Cremona, la squadra di Spalletti ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista del match ...L’attaccante nigeriano ha svolto interamente in gruppo l’ultima seduta d’allenamento, a due giorni dalla sfida Champions con l’Ajax, nella quale dovrebbe dunque tornare tra i convocati.