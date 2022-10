LIVE Zeppieri-Celikbilek 0-0 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Gran risposta dell’azzurro. 15-15 Lungo il dritto di. 0-15 Doppio fallo di. 1-1 Tiene il servizio. 40-0 L’azzurro sale facilmente nel game. 30-0 Gran prima di. 15-0 Buona la prima di. 0-1 Il turco tiene il servizio. 40-15 Altro punto con il servizio di. 30-15 Buona risposta di. 30-0 Altro ottimo servizio di. 15-0 Buona la prima del turco. 19.35 Inizieràa servire. 19.30 Il match inizierà tra cinque minuti. 19.25 I giocatori stanno per entrare in campo per i palleggi di riscaldamento sul Centrale. 19.20 Al romano classe 2001 romano si presenta dunque l’occasione di ...