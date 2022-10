Jorginho verso il Barcellona | il suo agente è in citta per trovare l’accordo

Fantacalcio ®

Anche il Chelsea non è al completo, perchée Kai Havertz non sono della partita, entrambi ...la mezz'ora il Chelsea raddoppia pure con una splendida azione in contropiede, ma Mount è in ......tocca palla all'indietro dopo il fischio dell'arbitro e il Chelsea attacca da destrasinistra ... Panchina : Bettinelli, Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Gallagher,, Zakaria; Broja,... Il Barça prepara il colpo Jorginho a parametro zero ForzAzzurri.net - Jorginho può andare al Barcellona Jorginho sembrerebbe essere molto vicino al trasferimento al Barcellona, dopo che alcuni media spagnoli hanno riportato ...Graham Potter, tecnico del Chelsea, si è così espresso in conferenza stampa pre Wolves sui recuperati: "Marc Cucurella ora si è completamente ripreso, aveva solo ...