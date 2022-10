Infortunio di Dybala | c' è lesione Tempi di recupero incerti - Sport - Calcio - quotidiano net

Per conoscere l'esatta entità dell'disarà necessario effettuare una risonanza magnetica, ma per problemi di questo tipo si prevede uno stop tra le quattro e le otto settimane . ...L'attaccante della Roma si è sottoposto a una ecografia, ma solo la risonanza magnetica potrà stabilire l'entità del problema muscolare al quadricipite della coscia destra. L'argentino rischia di ...E un tandem Osimhen-Raspadori o Simeone-Raspadori lo vedo molto bene. Simeone ai Mondiali Difficile, se anche uno come Dybala- infortunio a parte- non ha la certezza di essere convocato...Già ieri pomeriggio, al termine di una vittoria ‘sofferta’ contro un Lecce addirittura rimasta in 10, nei brevi minuti ‘concessi’ ala stampa, parlando del dolore (tale da costringerlo ad uscire), accu ...