Governo | Meloni agli alleati | “Serve esecutivo autorevole e di alto livello”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) –un” che ”parta dalle competenze”. Lo ha detto Giorgiaparlando all’assemblea degli eletti in Parlamento di Fratelli d’Italia. “L’ho dettoe lo dico anche a voi che siete la squadra di Fratelli d’Italia in Parlamento: puntiamo a dar vita – ha detto – a une di altissimo, che parta dalle competenze”. “Puntiamo a dare a questa nazione – ha assicurato la leader di via della Scrofa – ilpiùpossibile. Non c’è spazio per questioni secondarie rispetto a questo obiettivo”. “Se e quando il presidente della Repubblica dovesse affidarci l’incarico, puntiamo ad essere pronti e il più veloci possibile, anche ...

Altreconomia

14.25:"sarà il più autorevole" "Puntiamo a dare alla Nazione ilpiù autorevole possibile"."Ogni volta che entrerete in Parlamento pensate a tutti gli italiani che il 25/9 hanno visto ...'Il nuovoci troverà pronti', assicurano. In programma anche un pranzo sociale e al via pure i corsi autogestiti: dalla questione psicologica al ... "Un 'tecnico' all'Economia": perché il governo Meloni non discuterà le ricette europee ROMA (ITALPRESS) - "Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare una sfida di governo nella condi ...'Squadra Fdi in Parlamento è pronta. Daremo il massimo per la Nazione' dice la presidente Fdi. Le new entry nella squadra: in regalo una cravatta agli uomini, un foulard alle donne (ANSA) ...